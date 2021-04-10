В Калужской области за сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19
В Калужской области за последние сутки подтвердили 57 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 32 932, сообщает в субботу, 10 апреля, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 68 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 784 калужанина.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 295 жителей нашего региона.
На лечении остаются 1853 человека.
По всей России за сутки выявлены 8704 случая коронавируса. За весь период - 4 632 688. Выписаны за сутки – 9579, за весь период – 4 258 279. За последние сутки умерли 402 человека, за все время – 102 649.
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