В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 9 апреля, подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 875, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 65 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 30 716 калужан.

Умерли еще два человека - жители Калуги 89 и 67 лет. В списке умерших теперь 295 калужан.

На лечении остаются 1864 человека.

В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 426 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 148 (-6),

Боровский район – 138 (0),

Малоярославецкий район – 108 (-4),

Козельский район – 97 (+1),

Жуковский район – 95 (+1),

Сухиничский район – 90 (-3),

Дзержинский район – 89 (-2),

Людиновский район – 86 (+2),

Кировский район – 76 (-1),

Думиничский район – 71 (0),

Бабынинский район – 66 (+4),

Перемышльский район – 53 (+2),

Медынский район – 48 (-1),

Тарусский район – 40 (-1),

Ферзиковский район – 37 (-2),

Юхновский район – 31 (0),

Жиздринский район – 27 (-1),

Спас-Деменский район – 24 (0),

Мещовский район – 22 (-1),

Мосальский район - 19 (-1),

Хвастовичский район – 18 (-1),

Куйбышевский район – 17 (-1),

Износковский район – 15 (-1),

Барятинский район – 13 (-1),

Ульяновский район – 10 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 апреля 2021 года.

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