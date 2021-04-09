В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 9 апреля, подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 875, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 65 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 30 716 калужан.
Умерли еще два человека - жители Калуги 89 и 67 лет. В списке умерших теперь 295 калужан.
На лечении остаются 1864 человека.
В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 426 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 148 (-6),
- Боровский район – 138 (0),
- Малоярославецкий район – 108 (-4),
- Козельский район – 97 (+1),
- Жуковский район – 95 (+1),
- Сухиничский район – 90 (-3),
- Дзержинский район – 89 (-2),
- Людиновский район – 86 (+2),
- Кировский район – 76 (-1),
- Думиничский район – 71 (0),
- Бабынинский район – 66 (+4),
- Перемышльский район – 53 (+2),
- Медынский район – 48 (-1),
- Тарусский район – 40 (-1),
- Ферзиковский район – 37 (-2),
- Юхновский район – 31 (0),
- Жиздринский район – 27 (-1),
- Спас-Деменский район – 24 (0),
- Мещовский район – 22 (-1),
- Мосальский район - 19 (-1),
- Хвастовичский район – 18 (-1),
- Куйбышевский район – 17 (-1),
- Износковский район – 15 (-1),
- Барятинский район – 13 (-1),
- Ульяновский район – 10 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 апреля 2021 года.
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