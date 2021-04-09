В Калужской области за сутки два человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 295, сообщили в пятницу, 9 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 58 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 32 875.

Выздоровели еще 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 716 калужан.

На лечении остаются 1864 человека.

По всей России за сутки выявлены 9150 случаев коронавируса. За весь период - 4 623 984. Выписаны за сутки – 9662, за весь период – 4 248 700. За последние сутки умерли 402 человека, за все время – 102 247.

Тем временем

Городской голова Калуги спрогнозировал сроки отмены масочного режима. Подробности.

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