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В Калуге ждут наплыва туристов из Москвы в музей космонавтики

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2021 16:22 7 780
В Калуге ждут наплыва туристов из Москвы в музей космонавтики

Улица Королева рядом с музеем уже заставлена машинами.

Власти Калуги ожидают наплыва туристов из Москвы после открытия второй очереди музея космонавтики, которое пройдет уже в ближайший понедельник, 12 апреля. Однако в связи с этим чиновники вспомнили о проблеме с парковкой в окрестностях улицы Королева.

Городской голова Дмитрий Денисов на планерке в понедельник отметил, что могут создаться заторы. Выход он видит в срочном поиске поблизости новых парковочных мест.

- Обращаю внимание управлений экономики, а также городского хозяйства: поскольку много жителей московского региона в ближайшее время приедет в Калугу, наша задача — предоставить им информацию о возможности припарковаться неподалеку от музея, - приводит его слова городская управа. - Например, на парковке у ИКЦ, это как вариант. Нужно проработать и другие варианты парковки, чтобы создать для туристов максимально удобные маршруты. Кстати, после завершения благоустройства набережной, со стороны музея по лестнице будет обеспечен цивилизованный подход к Яченскому водохранилищу. Так что гости могут комфортно спуститься вниз, чтобы воспользоваться парковкой на набережной.

Ранее мы сообщали, что в Калуге восстановили центральный вход в парк Циолковского.

А на территории музея космонавтики установили новую инсталляцию.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2021 16:22 7 780
Тэги: общество дмитрий денисов
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