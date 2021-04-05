В Калуге восстановили центральный вход в парк Циолковского

На прошлой неделе мы сообщали, что в Калуге со входа в парк Циолковского пропали цитата ученого и карта мира.

Управление городского хозяйства сообщало, что карту сломали вандалы и ее не удастся восстановить. Однако на деле все оказалось не так.

На прошедших выходных и карту, и цитату Циолковского вернули на синие панели у входа в парк.

Напомним, 12 апреля будет отмечаться 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос. В этот день в Калуге запланировано открытие второй очереди музея космонавтики. На это мероприятие губернатор Калужской области Владислав Шапша приглашал президента России Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска.