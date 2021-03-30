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В Калуге карта мира и цитата Циолковского исчезли со входа в парк
Наши читатели обратили внимание на изменение центральной входной группы парка Циолковского в Калуге.
- К открытию второй очереди музея входная группа в парк обрела новый заборный профлист синего цвета, - написал в разделе «Глас народа» пользователь Потрачено. - Прежний был, насколько я помню, к приезду Путина в марте 2007 года.
Напомним, слева от входа последние годы располагалась прозрачная карта мира, а справа – цитата Константина Циолковского: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».
Сейчас на входе только синие стены.
Изображение карты сохранилось на панорамах.
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов в социальных сетях сообщил, что к 12 апреля цитату восстановят.
Подробности нам рассказали в управлении городского хозяйства:
- Надпись будет восстановлена, буквы в настоящее время находятся на реконструкции. Карта мира в результате вандальных действий восстановлению не подлежит. Вместо нее будет установлена подсветка.
Там уточнили, что установленные сверху прожекторы будут освещать синюю стену
Напомним, 12 апреля будет отмечаться 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос. В этот день в Калуге запланировано открытие второй очереди музея космонавтики. На это мероприятие губернатор Калужской области Владислав Шапша приглашал президента России Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска. Пока никакой информации о том, согласились ли они, не поступало. Но прилегающую к музею территорию усиленно приводят в порядок.
Коммунальщики работают у памятника Королеву и Циолковскому.
Деревья на улицах Королева и Гагарина уже обрезали.
В самом парке Циолковского с дорожек и вокруг скамеек убрали весь лед.
Красится и фасад дома у парка.
Саженцы пока спрятаны.
Часть будущих декораций.
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