В Калуге карта мира и цитата Циолковского исчезли со входа в парк

Наши читатели обратили внимание на изменение центральной входной группы парка Циолковского в Калуге.

- К открытию второй очереди музея входная группа в парк обрела новый заборный профлист синего цвета, - написал в разделе «Глас народа» пользователь Потрачено. - Прежний был, насколько я помню, к приезду Путина в марте 2007 года.

Напомним, слева от входа последние годы располагалась прозрачная карта мира, а справа – цитата Константина Циолковского: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

Сейчас на входе только синие стены.

Изображение карты сохранилось на панорамах.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов в социальных сетях сообщил, что к 12 апреля цитату восстановят.

Подробности нам рассказали в управлении городского хозяйства:

- Надпись будет восстановлена, буквы в настоящее время находятся на реконструкции. Карта мира в результате вандальных действий восстановлению не подлежит. Вместо нее будет установлена подсветка.

Там уточнили, что установленные сверху прожекторы будут освещать синюю стену

Напомним, 12 апреля будет отмечаться 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос. В этот день в Калуге запланировано открытие второй очереди музея космонавтики. На это мероприятие губернатор Калужской области Владислав Шапша приглашал президента России Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска. Пока никакой информации о том, согласились ли они, не поступало. Но прилегающую к музею территорию усиленно приводят в порядок.

Коммунальщики работают у памятника Королеву и Циолковскому.

Деревья на улицах Королева и Гагарина уже обрезали.

В самом парке Циолковского с дорожек и вокруг скамеек убрали весь лед.

Красится и фасад дома у парка.

Саженцы пока спрятаны.

Часть будущих декораций.