В Калуге установили новую инсталляцию ко Дню космонавтики

В Калуге продолжают готовиться к открытию второй очереди музея космонавтики, которое состоится 12 апреля. Пару дней назад мы рассказывали, что творится на окрестных улицах и в парке Циолковского. А в четверг, 1 апреля, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ сообщил о новых инсталляциях на закрытой пока территории музея.

- Смонтирована новая буквенная инсталляция из композитных материалов знаменитой гагаринской фразы «Поехали!», - рассказал Комов. - Шрифт и дизайн согласно разработанного сектором главного архитектора брендбука празднования юбилея.

На каждой букве коллаж из исторических плакатов на тему космоса и публикаций того времени в мировой прессе о первом полете человека в космос.

Также у музея установлена 350-килограммовая стела из полимербетона с эмблемой 60-летия первого полета человека в космос.

- Космо-супрематизм! – прокомментировал главный архитектор.

На входе на территорию обновленного музея космонавтики посетителей будут встречать стенды с подробной информацией о музее.