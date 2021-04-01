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В Калуге установили новую инсталляцию ко Дню космонавтики
В Калуге продолжают готовиться к открытию второй очереди музея космонавтики, которое состоится 12 апреля. Пару дней назад мы рассказывали, что творится на окрестных улицах и в парке Циолковского. А в четверг, 1 апреля, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ сообщил о новых инсталляциях на закрытой пока территории музея.
- Смонтирована новая буквенная инсталляция из композитных материалов знаменитой гагаринской фразы «Поехали!», - рассказал Комов. - Шрифт и дизайн согласно разработанного сектором главного архитектора брендбука празднования юбилея.
На каждой букве коллаж из исторических плакатов на тему космоса и публикаций того времени в мировой прессе о первом полете человека в космос.
Также у музея установлена 350-килограммовая стела из полимербетона с эмблемой 60-летия первого полета человека в космос.
- Космо-супрематизм! – прокомментировал главный архитектор.
На входе на территорию обновленного музея космонавтики посетителей будут встречать стенды с подробной информацией о музее.
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