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В 13 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 6 апреля, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 696, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 57 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 529 калужан.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались жители Калуги 63 и 78 лет. В списке умерших теперь 290 калужан.
На лечении остаются 1877 человек.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 411 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (-5),
- Боровский район – 131 (-4),
- Малоярославецкий район – 114 (-5),
- Козельский район – 95 (-2),
- Жуковский район – 94 (-2),
- Сухиничский район – 93 (+5),
- Дзержинский район – 87 (-8),
- Людиновский район – 80 (-2),
- Кировский район – 77 (0),
- Думиничский район – 71 (-2),
- Бабынинский район – 66 (-2),
- Перемышльский район – 57 (-2),
- Медынский район – 49 (+1),
- Тарусский район – 46 (+3),
- Ферзиковский район – 38 (+3),
- Юхновский район – 32 (-1),
- Жиздринский район – 29 (-1),
- Спас-Деменский район – 25 (+2),
- Мещовский район – 24 (+3),
- Мосальский район - 23 (+3),
- Хвастовичский район – 21 (+2),
- Износковский район – 18 (+1),
- Куйбышевский район – 17 (+2),
- Барятинский район – 14 (+2),
- Ульяновский район – 14 (+3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 апреля 2021 года.
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