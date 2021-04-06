В 13 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 6 апреля, подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 696, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 57 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 529 калужан.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались жители Калуги 63 и 78 лет. В списке умерших теперь 290 калужан.

На лечении остаются 1877 человек.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 411 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (-5),

Боровский район – 131 (-4),

Малоярославецкий район – 114 (-5),

Козельский район – 95 (-2),

Жуковский район – 94 (-2),

Сухиничский район – 93 (+5),

Дзержинский район – 87 (-8),

Людиновский район – 80 (-2),

Кировский район – 77 (0),

Думиничский район – 71 (-2),

Бабынинский район – 66 (-2),

Перемышльский район – 57 (-2),

Медынский район – 49 (+1),

Тарусский район – 46 (+3),

Ферзиковский район – 38 (+3),

Юхновский район – 32 (-1),

Жиздринский район – 29 (-1),

Спас-Деменский район – 25 (+2),

Мещовский район – 24 (+3),

Мосальский район - 23 (+3),

Хвастовичский район – 21 (+2),

Износковский район – 18 (+1),

Куйбышевский район – 17 (+2),

Барятинский район – 14 (+2),

Ульяновский район – 14 (+3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 апреля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.