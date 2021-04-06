В Калужской области за сутки вновь два человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 290, сообщили KP40 во вторник, 6 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 32 696.

Выздоровели еще 57 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 30 529 калужан.

На лечении остаются 1877 человек.

По всей России за сутки выявлены 8328 случаев коронавируса. За весь период - 4 597 868. Выписаны за сутки – 8902, за весь период – 4 220 035. За последние сутки умерли 389 человек, за все время – 101 106.

UPD. В региональном оперативном штабе уточнили, что скончались жители Калуги - 63 и 78 лет.

Тем временем

Каждого второго жителя Калужской области планируют привить от коронавируса к 1 октября. Подробности.

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