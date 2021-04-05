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В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 5 апреля, подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 637, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 472 калужанина.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались жители Калуги 61 и 64 лет. В списке умерших теперь 288 калужан.
На лечении остаются 1877 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 405 (-9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 156 (+2),
- Боровский район – 135 (+1),
- Малоярославецкий район – 119 (+9),
- Козельский район – 97 (-2),
- Жуковский район – 96 (+1),
- Дзержинский район – 95 (+1),
- Сухиничский район – 88 (+20),
- Людиновский район – 82 (0),
- Кировский район – 77 (-12),
- Думиничский район – 73 (0),
- Бабынинский район – 68 (+3),
- Перемышльский район – 59 (+3),
- Медынский район – 48 (+1),
- Тарусский район – 43 (-1),
- Ферзиковский район – 35 (-2),
- Юхновский район – 33 (-3),
- Жиздринский район – 30 (-1),
- Спас-Деменский район – 23 (-1),
- Мещовский район – 21 (-2),
- Мосальский район - 20 (-2),
- Хвастовичский район – 19 (-1),
- Износковский район – 17 (-2),
- Куйбышевский район – 15 (-1),
- Барятинский район – 12 (-1),
- Ульяновский район – 11 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 апреля 2021 года.
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