В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 5 апреля, подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 637, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 54 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 472 калужанина.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались жители Калуги 61 и 64 лет. В списке умерших теперь 288 калужан.

На лечении остаются 1877 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 405 (-9 к предыдущему дню),

Обнинск – 156 (+2),

Боровский район – 135 (+1),

Малоярославецкий район – 119 (+9),

Козельский район – 97 (-2),

Жуковский район – 96 (+1),

Дзержинский район – 95 (+1),

Сухиничский район – 88 (+20),

Людиновский район – 82 (0),

Кировский район – 77 (-12),

Думиничский район – 73 (0),

Бабынинский район – 68 (+3),

Перемышльский район – 59 (+3),

Медынский район – 48 (+1),

Тарусский район – 43 (-1),

Ферзиковский район – 35 (-2),

Юхновский район – 33 (-3),

Жиздринский район – 30 (-1),

Спас-Деменский район – 23 (-1),

Мещовский район – 21 (-2),

Мосальский район - 20 (-2),

Хвастовичский район – 19 (-1),

Износковский район – 17 (-2),

Куйбышевский район – 15 (-1),

Барятинский район – 12 (-1),

Ульяновский район – 11 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 апреля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.