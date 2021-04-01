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В Калужской области скончались от коронавируса пациенты в Калуге и Юхновском районе
Как мы уже рассказывали, в Калужской области в четверг, 1 апреля, подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 283. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 61-летний житель Калуги и 68-летний пациент из Юхновского района.
Выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, Общее количество заболевших выросло до 32 405.
Выздоровели еще 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 221 калужанин.
На лечении остается 1901 человек.
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