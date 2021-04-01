В Калужской области скончались от коронавируса пациенты в Калуге и Юхновском районе

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в четверг, 1 апреля, подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 283. В региональном оперативном штабе сообщили KP40, что скончались 61-летний житель Калуги и 68-летний пациент из Юхновского района.

Выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, Общее количество заболевших выросло до 32 405.

Выздоровели еще 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 221 калужанин.

На лечении остается 1901 человек.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.