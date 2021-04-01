В Калужской области за сутки два человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 283, сообщили KP40 в четверг, 1 апреля, в федеральном оперативном штабе. Это первые летальные случаи с 19 марта.

Выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, Общее количество заболевших выросло до 32 405.

Выздоровели еще 65 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 221 калужанин.

На лечении остается 1901 человек.

По всей России за сутки выявлены 9169 случаев коронавируса. За весь период - 4 554 264. Выписаны за сутки – 10 247, за весь период – 4 176 419. За последние сутки умерли 383 человека, за все время – 99 233.

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