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В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 30 марта, подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 386, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 64 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 089 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остается 1916 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 414 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 147 (-1),
- Боровский район – 124 (+4),
- Малоярославецкий район – 106 (-1),
- Козельский район – 95 (-1),
- Жуковский район – 94 (0),
- Кировский район – 94 (+1),
- Дзержинский район – 88 (+2),
- Людиновский район – 83 (0),
- Думиничский район – 76 (+1),
- Сухиничский район – 70 (-1),
- Бабынинский район – 63 (-2),
- Перемышльский район – 53 (0),
- Тарусский район – 50 (-1),
- Медынский район – 47 (+3),
- Юхновский район – 41 (-1),
- Ферзиковский район – 39 (-1),
- Жиздринский район – 36 (+2),
- Спас-Деменский район – 31 (-2),
- Мещовский район – 30 (-2),
- Мосальский район - 28 (-1),
- Хвастовичский район – 27 (+1),
- Износковский район – 24 (+1),
- Куйбышевский район – 20 (-1),
- Барятинский район – 18 (0),
- Ульяновский район – 18 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 марта 2021 года.
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