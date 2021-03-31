В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 30 марта, подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 386, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 64 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 089 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1916 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 414 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 147 (-1),

Боровский район – 124 (+4),

Малоярославецкий район – 106 (-1),

Козельский район – 95 (-1),

Жуковский район – 94 (0),

Кировский район – 94 (+1),

Дзержинский район – 88 (+2),

Людиновский район – 83 (0),

Думиничский район – 76 (+1),

Сухиничский район – 70 (-1),

Бабынинский район – 63 (-2),

Перемышльский район – 53 (0),

Тарусский район – 50 (-1),

Медынский район – 47 (+3),

Юхновский район – 41 (-1),

Ферзиковский район – 39 (-1),

Жиздринский район – 36 (+2),

Спас-Деменский район – 31 (-2),

Мещовский район – 30 (-2),

Мосальский район - 28 (-1),

Хвастовичский район – 27 (+1),

Износковский район – 24 (+1),

Куйбышевский район – 20 (-1),

Барятинский район – 18 (0),

Ульяновский район – 18 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 марта 2021 года.

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