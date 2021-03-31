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В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 31.03.2021 08:59 0 457
В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 30 марта, подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 386, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 64 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 089 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1916 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 414 (-4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 147 (-1),
  • Боровский район – 124 (+4),
  • Малоярославецкий район – 106 (-1),
  • Козельский район – 95 (-1),
  • Жуковский район – 94 (0),
  • Кировский район – 94 (+1),
  • Дзержинский район – 88 (+2),
  • Людиновский район – 83 (0),
  • Думиничский район – 76 (+1),
  • Сухиничский район – 70 (-1),
  • Бабынинский район – 63 (-2),
  • Перемышльский район – 53 (0),
  • Тарусский район – 50 (-1),
  • Медынский район – 47 (+3),
  • Юхновский район – 41 (-1),
  • Ферзиковский район – 39 (-1),
  • Жиздринский район – 36 (+2),
  • Спас-Деменский район – 31 (-2),
  • Мещовский район – 30 (-2),
  • Мосальский район - 28 (-1),
  • Хвастовичский район – 27 (+1),
  • Износковский район – 24 (+1),
  • Куйбышевский район – 20 (-1),
  • Барятинский район – 18 (0),
  • Ульяновский район – 18 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 марта 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 марта 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 31.03.2021 08:59 0 457
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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