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В Калужской области за сутки 63 человека заразились коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 во вторник, 30 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 286.
Выздоровели еще 64 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 089 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.
На лечении остается 1916 человек.
По всей России за сутки выявлены 8277 случаев коронавируса. За весь период - 4 536 820. Выписаны за сутки – 9588, за весь период – 4 155 996. За последние сутки умерли 409 человек, за все время – 98 442.
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