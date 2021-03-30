В Калужской области за сутки 63 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 во вторник, 30 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 286.

Выздоровели еще 64 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 089 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остается 1916 человек.

По всей России за сутки выявлены 8277 случаев коронавируса. За весь период - 4 536 820. Выписаны за сутки – 9588, за весь период – 4 155 996. За последние сутки умерли 409 человек, за все время – 98 442.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.