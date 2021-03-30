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Калужский дом с привидениями попал в топ-25 самых необъяснимых явлений
Часть про Калугу с отметки 24:14.
Телеканал Рен-ТВ, известный своей любовью ко всему паранормальному, выпустил новый рейтинг необъяснимых явлений. На 20 из 25 мест в этом списке оказался дом №100 на улице Ленина в Калуге. Его еще часто называют домом с привидениями.
Авторы ролика утверждают, что калужане боятся проходить мимо этого дома.
Здание было построено в 30-годы XX века на месте церкви.
Алексей Урусов.
Подробнее в сюжете про историю дом рассказал писатель и историк Алексей УРУСОВ, который работал в нашем агентстве. Ранее и у нас выходила статья на эту тему.
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