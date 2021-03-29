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В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в понедельник, 29 марта, подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 323, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 52 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 025 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остается 1919 человек.
В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 418 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 148 (-3),
- Боровский район – 120 (+2),
- Малоярославецкий район – 107 (-2),
- Козельский район – 96 (-2),
- Жуковский район – 94 (-1),
- Кировский район – 93 (-3),
- Дзержинский район – 86 (+3),
- Людиновский район – 83 (+2),
- Думиничский район – 75 (+1),
- Сухиничский район – 71 (+8),
- Бабынинский район – 65 (+3),
- Перемышльский район – 53 (-2),
- Тарусский район – 51 (-1),
- Медынский район – 44 (-2),
- Юхновский район – 42 (+1),
- Ферзиковский район – 40 (+1),
- Жиздринский район – 34 (-3),
- Спас-Деменский район – 33 (-2),
- Мещовский район – 32 (-1),
- Мосальский район - 29 (+1),
- Хвастовичский район – 26 (+1),
- Износковский район – 23 (+1),
- Куйбышевский район – 21 (+2),
- Барятинский район – 18 (+1),
- Ульяновский район – 17 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 марта 2021 года.
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