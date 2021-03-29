В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 29 марта, подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 323, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 52 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 025 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1919 человек.

В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 418 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 148 (-3),

Боровский район – 120 (+2),

Малоярославецкий район – 107 (-2),

Козельский район – 96 (-2),

Жуковский район – 94 (-1),

Кировский район – 93 (-3),

Дзержинский район – 86 (+3),

Людиновский район – 83 (+2),

Думиничский район – 75 (+1),

Сухиничский район – 71 (+8),

Бабынинский район – 65 (+3),

Перемышльский район – 53 (-2),

Тарусский район – 51 (-1),

Медынский район – 44 (-2),

Юхновский район – 42 (+1),

Ферзиковский район – 40 (+1),

Жиздринский район – 34 (-3),

Спас-Деменский район – 33 (-2),

Мещовский район – 32 (-1),

Мосальский район - 29 (+1),

Хвастовичский район – 26 (+1),

Износковский район – 23 (+1),

Куйбышевский район – 21 (+2),

Барятинский район – 18 (+1),

Ульяновский район – 17 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 марта 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.