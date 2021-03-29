61 новый случай COVID-19 подтвердили в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 61 случай заражения коронавирусом, сообщили KP40 в понедельник, 29 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 223.

Выздоровели еще 52 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 30 025 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остается 1917 человек.

По всей России за сутки выявлены 8711 случаев коронавируса. За весь период - 4 528 543. Выписаны за сутки – 7280, за весь период – 4 146 408. За последние сутки умерли 293 человека, за все время – 98 033.

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