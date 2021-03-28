В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 28 марта, подтвердили 65 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 162, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 973 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1908 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в двух - осталось прежним Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 413 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (+4),

Боровский район – 118 (-2),

Малоярославецкий район – 109 (-2),

Козельский район – 98 (0),

Кировский район – 96 (0),

Жуковский район – 95 (+2),

Дзержинский район – 83 (-2),

Людиновский район – 81 (-2),

Думиничский район – 74 (+2),

Сухиничский район – 63 (-4),

Бабынинский район – 62 (-3),

Перемышльский район – 55 (-2),

Тарусский район – 52 (-3),

Медынский район – 46 (-2),

Юхновский район – 41 (-2),

Ферзиковский район – 39 (-3),

Жиздринский район – 37 (+2),

Спас-Деменский район – 35 (+2),

Мещовский район – 33 (+2),

Мосальский район - 28 (+1),

Хвастовичский район – 25 (+2),

Износковский район – 22 (+3),

Куйбышевский район – 19 (+1),

Барятинский район – 17 (+1),

Ульяновский район – 16 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 марта 2021 года.

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