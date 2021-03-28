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В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 28 марта, подтвердили 65 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 162, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 973 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остается 1908 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в двух - осталось прежним Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 413 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (+4),
- Боровский район – 118 (-2),
- Малоярославецкий район – 109 (-2),
- Козельский район – 98 (0),
- Кировский район – 96 (0),
- Жуковский район – 95 (+2),
- Дзержинский район – 83 (-2),
- Людиновский район – 81 (-2),
- Думиничский район – 74 (+2),
- Сухиничский район – 63 (-4),
- Бабынинский район – 62 (-3),
- Перемышльский район – 55 (-2),
- Тарусский район – 52 (-3),
- Медынский район – 46 (-2),
- Юхновский район – 41 (-2),
- Ферзиковский район – 39 (-3),
- Жиздринский район – 37 (+2),
- Спас-Деменский район – 35 (+2),
- Мещовский район – 33 (+2),
- Мосальский район - 28 (+1),
- Хвастовичский район – 25 (+2),
- Износковский район – 22 (+3),
- Куйбышевский район – 19 (+1),
- Барятинский район – 17 (+1),
- Ульяновский район – 16 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 марта 2021 года.
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