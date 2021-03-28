В Калужской области за сутки 65 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 65 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в воскресенье, 28 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 162.

Выздоровели еще 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 973 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остается 1908 человек.

По всей России за сутки выявлен 9088 случаев коронавируса. За весь период - 4 519 832. Выписаны за сутки – 8630, за весь период – 4 139 128. За последние сутки умерли 336 человек, за все время – 97 740.

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