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В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 27 марта, подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 097, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 900 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остается 1916 человек.
В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 418 (-8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 147 (-5),
- Боровский район – 120 (-3),
- Малоярославецкий район – 111 (-4),
- Козельский район – 98 (-2),
- Кировский район – 96 (+1),
- Жуковский район – 93 (-6),
- Дзержинский район – 85 (+3),
- Людиновский район – 83 (-3),
- Думиничский район – 72 (-2),
- Сухиничский район – 67 (-1),
- Бабынинский район – 65 (+1),
- Перемышльский район – 57 (+1),
- Тарусский район – 55 (+1),
- Медынский район – 48 (+1),
- Юхновский район – 43 (+1),
- Ферзиковский район – 42 (+1),
- Жиздринский район – 35 (+1),
- Спас-Деменский район – 33 (+1),
- Мещовский район – 31 (+1),
- Мосальский район - 27 (+1),
- Хвастовичский район – 23 (+1),
- Износковский район – 19 (+1),
- Куйбышевский район – 18 (+1),
- Барятинский район – 16 (+1),
- Ульяновский район – 14 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.
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