В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 27 марта, подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 097, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 900 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1916 человек.

В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 418 (-8 к предыдущему дню),

Обнинск – 147 (-5),

Боровский район – 120 (-3),

Малоярославецкий район – 111 (-4),

Козельский район – 98 (-2),

Кировский район – 96 (+1),

Жуковский район – 93 (-6),

Дзержинский район – 85 (+3),

Людиновский район – 83 (-3),

Думиничский район – 72 (-2),

Сухиничский район – 67 (-1),

Бабынинский район – 65 (+1),

Перемышльский район – 57 (+1),

Тарусский район – 55 (+1),

Медынский район – 48 (+1),

Юхновский район – 43 (+1),

Ферзиковский район – 42 (+1),

Жиздринский район – 35 (+1),

Спас-Деменский район – 33 (+1),

Мещовский район – 31 (+1),

Мосальский район - 27 (+1),

Хвастовичский район – 23 (+1),

Износковский район – 19 (+1),

Куйбышевский район – 18 (+1),

Барятинский район – 16 (+1),

Ульяновский район – 14 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.

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