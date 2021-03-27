€ 80.12 0.42
В Калужской области за сутки 62 человека заразились коронавирусом
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 62 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 в субботу, 27 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 097.
Выздоровели еще 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 900 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.
На лечении остается 1916 человек.
По всей России за сутки выявлен 8885 случаев коронавируса. За весь период - 4 510 744. Выписаны за сутки – 10 337, за весь период – 4 130 498. За последние сутки умерли 387 человек, за все время – 97 404.
Тем временем
В Калужской области открылись детские оздоровительные лагеря. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!