В Калужской области за сутки 62 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 62 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 в субботу, 27 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 097.

Выздоровели еще 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 900 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остается 1916 человек.

По всей России за сутки выявлен 8885 случаев коронавируса. За весь период - 4 510 744. Выписаны за сутки – 10 337, за весь период – 4 130 498. За последние сутки умерли 387 человек, за все время – 97 404.

Тем временем

В Калужской области открылись детские оздоровительные лагеря. Подробности.

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