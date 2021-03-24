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В Калужской области открылись детские оздоровительные лагеря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.03.2021 16:23 0 138
В Калужской области открылись детские оздоровительные лагеря

Как мы уже рассказывали, с 22 марта в Калужской области разрешили открыть детские оздоровительные лагеря. Весенние смены открылись с 23 марта.

- Долгожданное событие. Из-за пандемии в прошлом году они не работали. И вот сейчас по согласованию с Роспотребнадзором делаем первые шаги по возобновлению организованного отдыха и оздоровления детей в регионе, - прокомментировал ситуацию в среду губернатор Владислав ШАПША. - Вчера открылась смена в «Соколе». Готовится принять ребят «Витязь». В обоих лагерях сделан ремонт, «Сокол» обновили существенно. Позже должна открыться «Галактика».

По словам главы региона, при организации детского отдыха будут соблюдаться все санитарные требования, наполняемость лагерей пока может составлять только 50%. Во время весенней оздоровительной кампании отдохнут около 700 ребят.

- Пребывание детей в государственных и муниципальных оздоровительных лагерях в Калужской области - за счет средств бюджета региона, для калужских семей оно бесплатное, - отметил Шапша. - Особое внимание уделяем организации отдыха и оздоровления детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

А вот будут ли детские лагеря работать летом, пока не сообщается.

- По организации летнего отдыха детей будем принимать окончательные решения позже, они будут зависеть от эпидобстановки, - заявил Шапша.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.03.2021 16:23 0 138
Тэги: общество дети владислав шапша коронавирус
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