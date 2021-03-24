В Калужской области пытаются снизить количество абортов

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев по итогам коллегии областного минздрава выложил в соцсетях эмоциональную публикацию:

- Не могу не сказать о печальной статистике. Прерывание беременности без медпоказаний. Не хочу никого осуждать, но все же за этой цифрой на мониторе я вижу столько трагедий, сломанных судеб, жизней... Трудная во всех смыслах тема. Но молчать и закрывать на это глаза нельзя.

А в среду, 24 марта, эту проблему в Калуге обсудили с экспертами. На встрече присутствовали представители Минздрава, Епархии, благотворительных организаций, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, решение проблемы видится в ранней профилактической работе с подростками. Кроме того, необходима совместная работа социальных служб, психологов, благотворительных организаций. Пока каждый действует на своем уровне, и общей координации нет.

- На встрече звучали разные предложения, начиная от введения курса «семьеведение» в школах, популяризации института семьи и брака, заканчивая адресными мерами поддержки женщин, которые оказались в трудной ситуации и стоят перед выбором: сохранить жизнь ребенку или решить свои текущие проблемы, - отмечают в Заксобрании.

Геннадий Новосельцев обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе Ольге Коробовой с просьбой объединить все заинтересованные ведомства и некоммерческие организации, обобщить предложения и разработать последовательный план по их реализации.