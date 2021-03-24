В Калуге работникам «Калугатрансмаша» три месяца не выплачивают зарплату

В Калуге продолжаются проблемы с выплатой зарплаты на заводе «Калугатрансмаш». Еще месяц назад об этом сообщала региональная прокуратура, а в среду, 24 марта, о проблеме заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Получил личное обращение от коллектива «Калугатрансмаш». Людям три месяца не выплачивают зарплату, - написал он в соцсетях. - Поручил своему заместителю Владимиру Попову и министру труда и соцзащиты Павлу Коновалову встретиться с коллективом и руководством предприятия, выяснить объективную ситуацию на месте. К началу следующей недели определимся с тем, как помочь людям.

Калужский завод транспортного машиностроения основан в 1896 году. Главное направление деятельности - производство техники для строительства, содержания и ремонта железнодорожного пути. Производство находится на улице Московской.