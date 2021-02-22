Зарплатами работников завода «Калугатрансмаш» занялась прокуратура

Как сообщает прокуратура Калужской области, по результатам проведенных проверок выявлены факты нарушения сроков оплаты труда в ОАО «Калугатрансмаш». Был принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на защиту трудовых прав работников.

Руководителю завода объявлено предостережение. По постановлению прокурора города Калуги виновные лица привлечены к административной ответственности.

Также в суд направлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Принятыми мерами уже удалось добиться выплаты зарплаты в общем размере более 2 миллионов рублей.