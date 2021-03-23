В Калужской области средняя зарплата выросла до 43 940 рублей

В Калужской области среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2021 года составила 43 940,9 рубля. Это на 7,8% больше, чем в январе 2020 года, сообщили во вторник, 23 марта, в Калугастат.

Среднедушевые денежные доходы в четвертом квартале 2020 года составили 36 857 рублей – на 4,4% больше, чем в четвертом квартале 2020 года.

- Реальные располагаемые денежные доходы в четвертом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года снизились на 1,3%, - подчеркнули в Калугастат.

Цены в калужских магазинах с декабря по февраль выросли на 1,7%.