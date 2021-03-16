В Калуге за неделю родились 57 детей

За неделю, с 9 по 13 марта, в Калуге родились 57 детей. Среди них 29 мальчиков и 28 девочек, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных была одна двойня.

Самый маленький младенец весил 2100 граммов, самый крупный – 4880.

Самым молодым маме и папе исполнилось 19 и 20 лет, самым возрастным – 40 и 41.

Среди редких имен, которые зарегистрированы в Калуге, в ЗАГСе отметили следующие: Мишель, Серафима, Кира, Юлиан и Мирон.

За этот же период зарегистрирован 51 брак. Самым молодым невесте и жениху – 18 и 21 год, самым возрастным – 62 и 65.

Тем временем

В калужских школах шесть классов перешли на дистанционное обучение. Подробности.