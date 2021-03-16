В калужских школах шесть классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

В пяти школах Калужской области шесть классов переведены на дистанционное обучение. Это связано с заболеванием коронавирусом или ОРВИ учеников, сообщил на заседании регионального оперативного штаба заместитель министра образования и науки области Денис ЗУБОВ.

Общая заболеваемость у педагогических работников составляет 3,6%.

В конце нынешней недели школьники, которые обучаются по четвертям, уйдут на весенние каникулы. Они продлятся с 22 по 28 марта.

Тем временем

В Калужской области замедлилась вакцинация от коронавируса. Подробности.