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В калужских школах шесть классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ
В пяти школах Калужской области шесть классов переведены на дистанционное обучение. Это связано с заболеванием коронавирусом или ОРВИ учеников, сообщил на заседании регионального оперативного штаба заместитель министра образования и науки области Денис ЗУБОВ.
Общая заболеваемость у педагогических работников составляет 3,6%.
В конце нынешней недели школьники, которые обучаются по четвертям, уйдут на весенние каникулы. Они продлятся с 22 по 28 марта.
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