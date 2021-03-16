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В новом здании калужского музея космонавтики смонтировали 80-метровый мультимедийный экран
В Калуге продолжается монтаж экспозиций и тестирование оборудования в новом здании музея истории космонавтики.
- На днях в главном зале установили уникальный 80-метровый бесшовный мультимедийный экран, - рассказали во вторник, 16 марта, в пресс-служба правительства Калужской области. - Также здесь работают над девятиметровым панно из «космических чертежей». Кроме того, уже смонтирована одна из новых выставок, посвященная космосу и советскому кинематографу.
Открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге состоится в понедельник, 12 апреля. В этот день будет праздноваться 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос.
Напомним, на открытие музея в Калугу пригласили президента России Владимира Путина и известного американского бизнесмена Илона Маска.
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