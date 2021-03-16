В новом здании калужского музея космонавтики смонтировали 80-метровый мультимедийный экран

В Калуге продолжается монтаж экспозиций и тестирование оборудования в новом здании музея истории космонавтики.

- На днях в главном зале установили уникальный 80-метровый бесшовный мультимедийный экран, - рассказали во вторник, 16 марта, в пресс-служба правительства Калужской области. - Также здесь работают над девятиметровым панно из «космических чертежей». Кроме того, уже смонтирована одна из новых выставок, посвященная космосу и советскому кинематографу.

Открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге состоится в понедельник, 12 апреля. В этот день будет праздноваться 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос.

Напомним, на открытие музея в Калугу пригласили президента России Владимира Путина и известного американского бизнесмена Илона Маска.

Тем временем

Мы нашли калужанина, который участвовал в строительстве памятника 600-летию Калуги – «Шарика». Подробности.