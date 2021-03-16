«Нашу Землю сделал мой папа! Он варил ее!»: как калужанин создавал легендарный «Шарик»

Международный день космонавтики все же ближе. Новостные ленты взрывают сообщениями о встрече Путина и Маска в Калуге. Город готовится к празднованию 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос.

К 12 апреля должен был получить новую жизнь памятник 600-летию Калуги, который в народе получил простое название «Шарик». Основная часть строительства одного из главных символов города на Оке проходила в 1977 году. Тогда памятник получил свой окончательный вид. В том числе и благодаря усилиям Ивана Ивановича ПАНКРАТОВА.

В семье калужского сварщика «Шарик» стал легендой. О том, кто построил памятник, знают и дети, и внуки. И мечтают, чтобы их папу и дедушку пригласили на празднование 60-летия первого полета человека в космос и открытие обновленного «Шарика». Ведь одним из творцов легендарного памятника стал простой калужский сварщик, их отец и дед.

Супруги Панкратовы 47 лет вместе.

Как все начиналось

Иван Иванович встретил меня со своей женой Валентиной Тихоновной в уютной квартире на улице Постовалова. Вместе они уже 47 лет. Говорят, что секрет семейного счастья прост: достаточно доверять и относиться с уважением друг к другу.

Иван Иванович учился в Козельском училище. После чего отслужил в армии в Ростовской области. В 1972 году устроился на Турбинный завод, где и отработал всю жизнь сварщиком. Только два года назад он ушел на пенсию. И теперь имеет возможность спокойно вспоминать, как они со своей бригадой создавали главный символ Калуги.

- Шел 1977 год. В октябре нас вызвал начальник цеха. Собирали бригаду для работы по строительству обелиска. Каркас 50-метрового пилона уже стоял. Нам необходимо было его обшить. Для этих целей на заводе изготовили титановые щиты 6 на 2 метра.

- Большую бригаду отправили на объект?

- Было 6 слесарей и 2 сварщика. Нам отвели один день на подготовку, и мы приступили к работе. Когда приехали на объект, увидели масштаб стройки. Очень много народу работало. Москвичи занимались самим «Шариком». Другие работали по благоустройству территории. Все очень оперативно делали.

За возведение «Шарика» Ивана Ивановича наградили грамотой и часами. В документе фамилию ошибочно написали через О.

Погодные сложности

- Тяжелая перед вами стояла задача?

- Главной проблемой был ветер. С Оки очень сильно дуло. Погода была осенняя. То снег, то дождь. Не очень приятно работать. Лист поднимем, а ветер его начинает крутить. Парусность ведь большая. Только в этом была проблема. Подвести до нужного места. Задача сварщиков – быстро приварить. А потом уже капитально работали. Занимались этим около месяца.

- Понимали, что работаете на историческом объекте, который на долгие годы станет визитной карточкой Калуги?

- Сначала, конечно, об этом не думали. А потом из горкома партии стали приходить. Был какой-то негласный контроль. Беседовали с нами, проводили политическую работу.

- Последний день работы никак не отмечали?

- Я приварил молниеотвод. Сделал последний штрих в нашей работе. И после этого мы мелом написали свои имена на балке пилона. И спустились вниз. Работа была закончена.

- Партия как-то отметила ваш трудовой подвиг?

- В конце года пригласили в горком, под Новый год. Не всех, конечно. Кого посчитали нужным. Поздравили, дали грамоты и наручные часы. И по 100 рублей премии.

- На открытие «шарика» вас пригласили?

- К сожалению, нет. Отработали, поздравили и забыли. В нашей семье, правда, с «шариком» связана целая легенда. Дети и внуки знают, кто строил его. Всегда говорим об этом, когда въезжаем в город.

Я работал во многих городах. Довелось даже на Дальнем Востоке потрудиться. Но без поддержки жены это было бы невозможно.

Супруги Панкратовы повидали многое в своей семейной жизни.

Семейные ценности

Тыл у Ивана Ивановича, действительно, защищен хорошо. В квартире очень чисто и уютно, а Валентина Тихоновна, слушая рассказы мужа, сама переносится в прошлое:

- В жизни у нас бывало всякое. Как и в любой нормальной семье. Главное, что мы старались жить честно. В июне нашей семье будет 47 лет. Так долго и счастливо вместе живем, потому что уважаем друг друга. Иван Иванович никогда меня ни в чем не упрекал. Всегда находили общий язык, поэтому и вырастили двух прекрасных дочек, а сейчас занимаемся воспитанием внуков.

Маргарита Мищенкова – одна из двух дочерей Ивана Панкратова. В детстве, как и сейчас, она всегда гордилась своим отцом. Знала, что «Шарик», который стоит на въезде в Калугу, дело рук ее папы.

Иван Панкратов с дочерью Маргаритой.

Однажды мы с семьей оказались около «Шарика», и мама сказала, что его делал папа. Я спрашивала у отца:

- А что это?

- Это наша Земля.

- А что это за голова?

- Это – Юрий Гагарин. Он – первый человек, который полетел в космос.

Так понятие «Земля» прочно укоренилось в моем детском сознании. Мой папа «сделал» Землю, из кусочков железа. Вот такой огромный круглый шар.

Как это часто бывает в детском саду, дети на прогулке затеяли разговор про своих родителей: моя мама – директор, мой папа – водитель... И тут я гордо заявила: «А мой папа сделал Землю»!

- Нет! Человек не может сделать землю, - возразила мне девочка.

- Может! Он сам мне говорил!

- Нет! Землю создал Бог! – кто-то из детей возразил мне.

- Нет! Нашу землю сделал мой папа! Он варил её!!!

В итоге никто мне не верил. В таком случае пришлось доказывать свою правоту кулаками. Появилась воспитатель, решила во всем разобраться. Она выслушала все конфликтующие стороны и тоже мне ответила, что землю создал Бог.

Потом в школе было несколько подобных эпизодов, проходивших по одному и тому же сценарию, до тех пор, пока учитель не объяснила мне особенности употребления многозначных слов. После я стала уточнять, какую же собственно «Землю» сделал мой папа.

Конечно же, я очень им гордилась. Если честно, долго верила, что памятник Рабочему на площади Московской – это памятник моему папе. Раз он самый лучший сварщик на заводе, «Землю сварил», то и памятник ему поставили!

Раньше все рейсовые автобусы въезжали в Калугу как раз со стороны «Шарика», и я каждый раз на весь салон громко говорила: «Мам, смотри, эту «Землю» сделал наш папа!».

2005 год. Маргарита Мищенкова с мужем Романом возле «Земли», которую сделал ее папа (прошло 22 года).

И моя свадебная фотография у «Шарика» имеет для меня особый смысл. Это мой «Шарик».

Когда детали памятника стали снимать и сдавать на металл, мне было очень обидно и неприятно. Думаю, что папа тоже чувствовал себя не очень хорошо.

Иван Панкратов (второй слева) на ноябрьской демонстрации.

Иван Панкратов (верхний ряд справа).

Связь поколений

- Своим детям я ставлю их дедушку в пример: деревенский мальчишка, который ходил пешком в школу по 4 километра в каждую сторону, отучился на сварщика, отслужил в армии, приехал в Калугу и устроился на завод, - продолжает Маргарита. - Был предан профессии, любил ее и достиг совершенства: всегда на доске почета, всегда его вызывали на работу и в выходные, и поздно вечером, когда происходила авария в котельной. Самые сложные сварочные работы доверяли на заводе только ему.

А такой памятник-символ нашего города не могли доверить кому-либо другому, потому что дед - лучший, смелый, профессионал.

Я всегда говорю своим детям: «Ваш дедушка – часть истории нашего города. И вы, соответственно, тоже, потому что продолжаете его род. И вы должны быть тоже достойными жителями нашего города. Города, который полюбил и помогал строить ваш дед. Города, в котором вы родились и живете. И каждый раз, когда вы видите изображение этого памятника, гордитесь тем, чьими руками был он возведен, и будьте достойны памяти своего деда».

И, когда мы смотрим с ними на «Шарик», они дедом тоже восхищаются: «Это же высоко! Я бы не полез», « А деду не страшно было?», «А если бы он упал…»

«Шарик» - это одно из творений моего папы. В их семейной жизни с мамой главное – дети. Для них важно, чтобы я и сестра жили лучше, чем они. Чтобы у нас было то, чего не было у них: «У вас все хорошо, значит, и у нас тоже», - говорят родители. Ну, а внуки для них – это счастье!