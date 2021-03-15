В Калужской области за год безработица выросла на один процентный пункт

В Калужской области по итогам трехмесячного периода с ноября по январь 2021 года уровень безработицы составил 4,9%. Это на один процентный пункт выше, чем годом ранее, сообщает в понедельник, 15 марта, агентство «РИА Новости».

В среднем на поиск работы в нашем регионе уходит чуть более шести месяцев.

В соседних с Калужской областью регионах уровень безработицы оказался следующим: Москва – 3,4%, Брянская область – 3,9%, Московская область – 4%, Тульская область – 4,1%, Смоленская область – 5,7%, Орловская область – 5,9%.

Лидер рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5%). Самая высокая безработица – в Ингушетии (31,6%).

В целом по стране уровень безработицы в указанные три месяца составил 5,9% - 4,46 миллиона человек. Это на 1,3 процентного пункта выше аналогичного периода прошлого года.

За период пандемии коронавируса самая высокая безработица была зафиксирована в августе 2020 года - 6,4%.

На поиск работы в России в среднем уходит чуть более семи месяцев.