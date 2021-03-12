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В Калужской области за неделю подорожали молоко, картофель и подсолнечное масло

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2021 09:20 0 288
В Калужской области за неделю подорожали молоко, картофель и подсолнечное масло

За неделю, с 3 по 10 марта, в магазинах Калужской области увеличились цены на некоторые продукты. Подробные данные сообщили на заседании штаба по мониторингу цен, которое в пятницу, 12 марта, провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

В магазинах региона увеличились цены на подсолнечное масло – на 0,8%, молоко – на 1,5%, картофель – на 1,4%.

Уменьшились цены на пшено – на 1,7%, колбасы: полу- и варено-копченые – на 1,2%, вареные – на 0,8%, консервы мясные – на 2,2%, свежие огурцы – на 2,5%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 44,26 рубля, масло подсолнечное – 92,64 рубля.

- По состоянию на 1 марта в Калуге наблюдаются самые низкие среди соседних областных центров цены на колбасу вареную, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, молоко питьевое стерилизованное, яйца куриные, печенье, соль, муку пшеничную, яблоки, - рассказали в правительстве региона. - Максимальные – на картофель, лук репчатый, огурцы свежие. Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

По данным регионального мониторинга цен на нефтепродукты, с 1 по 10 марта оптовые цены на бензин увеличились на 0,3% (около 200 руб./тонну), на дизельное топливо – на 0,5% (около 300 руб./тонну), розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 1 марта 2021 занимала шестое место по бензину (45,94 руб./л) и третье место по дизельному топливу (46,65 руб./л).

Напомним, в феврале инфляция в Калужской области была выше, чем в соседних регионах.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2021 09:20 0 288
Тэги: общество цены статистика лев марченков
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