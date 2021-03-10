В Калужской области продукты за февраль подорожали на 1,7%

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Калужской области в феврале 2021 года по отношению к январю составил 100,9%. Это больше, чем в Брянской (100,8%), Смоленской (100,8%), Орловской (100,7%) и Тульской (100,7%) областях, сообщил в среду, 10 марта, Калугастат.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,7%, за последние два месяца – на 2,9%.

- Повысились в течение месяца цены на плодоовощную продукцию, включая картофель на 5,8%, маргарин и маргариновую продукцию – на 3,1%, молоко и молочную продукцию – на 2,2%, консервы фруктово-ягодные - на 2,1%, яйца – на 2%, макаронные и крупяные изделия – на 1,9%, мясопродукты, соль, соус, специи и концентраты – на 1,7%, консервы овощные, чай, кофе, какао – на 1,6%, в общественном питании – на 1,4%, рыбопродукты, мороженое – на 1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,8%, напитки безалкогольные – на 0,7%, - подчеркнули в Калугастат. - Снизились в течение месяца цены на сахар на 2,9%, муку – на 0,7%.

Стоимость непродовольственных товаров за февраль повысилась на 0,5%. Больше всего подорожали моющие и чистящие средства - на 5,6%, велосипеды и мотоциклы - на 4,4%, ювелирные изделия – на 3,6%. Снизились в течение месяца цены на средства связи - на 4,3%, персональные компьютеры – на 3,9%, телерадиотовары – на 2,3%.

Услуги в феврале подорожали на 0,4%. Самый высокий рост зафиксирован на стоимость проезда в поездах дальнего следования - на 10%, услуги правового характера - на 5,9%, ветеринарные услуги – на 3,2%.