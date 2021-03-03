Как дожить до зарплаты и накопить на старость?

Калужанин Александр Иванов – отец троих детей и программист по профессии. Он разработал собственную систему управления домашними финансами и согласился поделиться с нами некоторыми лайфхаками.

Главное – сколько осталось

- Александр, начиная с какой суммы в принципе есть смысл говорить об управлении финансами?

- С любой суммы. Даже если вы получаете 15-20 тысяч рублей, их надо как-то распределить, чтобы дожить до зарплаты. Когда мы получаем зарплату, в первый момент кажется, что это большая сумма. Появляется соблазн сделать крупные покупки или еще как-то потратить деньги. В итоге первую неделю веселишься, потом денег не остается совсем, а до следующей зарплаты еще долго. Со временем мне пришла в голову простая идея: разделить всю сумму на количество дней до следующей зарплаты и определить лимит - сколько можно потратить именно сегодня.

- Как это сделать?

- Первым делом от бюджета надо «откусить» необходимые ежемесячные расходы, например, оплату коммунальных услуг, обучение детей, помощь родителям. Остаток делим на количество дней. Если полученная сумма больше того, что вы обычно тратите, можно ее часть перевести в накопления и в расчете ежедневного лимита расходов не учитывать.

- Разве не важно, на что именно тратятся деньги?

- Конечно, важно, но со временем структура расходов нашей семьи мне стала понятна. Я уже знаю, сколько на что уходит. Для учета семейных финансов я перепробовал много приложений, которые рисуют графики, показывают, сколько ушло на еду, на проезд, на лекарства и так далее. Но, чтобы получить адекватную картину, надо фиксировать в программе каждый свой расход и постоянно требовать отчета о расходах от членов семьи. Это время и нервы. Рано или поздно ты забываешь внести в программу какой-то расход, видишь недостачу и ломаешь голову – куда ушли эти деньги? И красивые графики уже не имеют смысла.

В итоге я перешел на электронные таблицы, куда просто заносил баланс за день. В таблице автоматически рассчитывалась величина лимита: оставшаяся сумма делилась на количество дней до зарплаты. Каждый день я корректировал сумму, которая у меня оставалась, и смотрел, как меняется лимит. Потом, чтобы эта информация всегда была под рукой, написал мобильное приложение. Оно есть на Play Market и называется «Сколько я могу потратить». Силами пользователей приложение переведено на 16 языков.

Защита от ненужных трат

- Как устроено ваше мобильное приложение?

- Вы указываете дату зарплаты. Заводите в приложении «кошельки»: это могут быть банковские счета или настоящий кошелек, где лежат наличные. Часть суммы в любом из кошельков можно перевести в накопления и при расчете лимита не учитывать.

Вечером вы смотрите остатки в своих «кошельках» - например, по смс от банков, и заносите их в приложение. Программа автоматически пересчитает лимит расходов на следующий день. Если сегодня вы потратили меньше, то завтрашний лимит будет больше, и наоборот.

Если вы пропустили день, ничего страшного. В любой момент можно внести в программу актуальные данные и лимит будет посчитан корректно. Чтобы можно было увидеть тенденцию - растет ваш лимит или сокращается, приложение строит график.

- Помогает ли вам эта программа экономить?

- Безусловно. Знание своего ежедневного лимита оказывает сильную психологическую поддержку, когда находишься в магазине и думаешь, а не купить ли что-нибудь приятное, но не очень нужное. Если видишь, что ежедневный лимит уменьшается, лучше сократить траты либо подогнать свои желания под акции в магазинах.

- Время от времени возникает необходимость в крупных покупках – одежда, бытовая техника, ремонт. Как на это накопить?

- У меня есть отдельный «кошелек» - счет в банке, куда я ежемесячно перевожу деньги, чтобы в случае крупной покупки можно было оттуда взять. «Подушка безопасности», равная 5-6 зарплатам - это самая общая рекомендация, которую дают все эксперты. Скажу честно, мне пока эту сумму накопить не удалось, но я слежу за тем, чтобы каждый месяц она, по крайней мере, росла.

- А что вы думаете по поводу кредитов и кредитных карт?

- Лучший совет – не использовать их вообще, а если они есть – как можно скорее их закрыть. Кредиты съедают значительную часть наших доходов. У меня одно время была кредитная карта – она страховала на случай, если срочно нужны деньги и взять их больше негде. Это всегда риск: не успел погасить перерасход в льготный период – плати проценты.

Кстати, богатые люди используют кредитки совсем не так, как бедные. Бедный человек, как правило, берет потребительский кредит на крупную покупку, на которую не хватает собственных средств, и потом долго отдает кредит с процентами. Богатый берет кредит, если ему нужно срочно вложиться в бизнес, который принесет ему доход больший, чем расходы на обслуживания кредита.

Инвестиции «для чайников»

- Есть мнение, что у нашего поколения (35-50 лет) с пенсиями все будет очень грустно. Но как копить на пенсию, если деньги съедает инфляция?

- Могу сказать из опыта, что копить в принципе очень тяжело. Особенно, если ты рос в 90-е, когда деньги быстро обесценивались и их нужно было как можно скорее на что-нибудь потратить. Многие годы я так и поступал, пока три года назад не попробовал инвестировать.

Жаль, что эта идея не пришла мне раньше. Многие люди, которые начинают инвестировать рано, годам к 35 становятся «пенсионерами» и живут на ренту фондового рынка. Это легко продемонстрировать. Какой ежемесячный доход вам нужен, чтобы уйти с работы? Допустим, 30 тысяч. Умножаем на 12 месяцев – 360 тысяч в год. Возьмем среднюю дивидендную доходность бумаг – 6%. Делим 360 на 0,06, получаем 6 миллионов, которые надо вложить, чтобы получить хороший пассивный доход. И это не такая уж астрономическая сумма – чуть больше стоимости квартиры.

Инвестиции – это «два в одном». С одной стороны, ты совершаешь покупку, реализуешь свою потребность потратить деньги. Но, поскольку покупаешь ты ценную бумагу, эта покупка не обесценивается. Если она сделана осмысленно, то со временем ее стоимость вырастет – ведь рынок со временем растет.

- С чего вы посоветуете начать?

- Сначала нужно выбрать брокера – ту контору, которая даст выход на биржу. Для этого надо посмотреть 5-10 крупнейших и изучить их условия. В интернете есть множество обзоров на эту тему.

Вообще на бирже есть два типа людей – трейдеры и инвесторы. Трейдеры – это, попросту говоря, биржевые спекулянты, которые покупают подешевле – продают подороже. А инвесторы – те, кто покупает акции и держит их 5-10-20 лет, то есть фактически покупает часть бизнеса. Как сказал миллиардер Уоррен Баффет, если ты не готов держать бумагу 10 лет, незачем брать ее и на 10 минут. Я отношусь к инвесторам: купил акции и держу.

- И как действовать, чтобы не «прогореть»?

- Скажу сразу, я не эксперт, а самоучка, который на бирже всего года три. Поэтому мои советы – это только то, что я сам прочитал и попробовал.

Первый совет. Инвестировать только собственные средства, ни в коем случае не заемные. Причем те средства, которые можешь позволить себе потерять. Биржа – это всегда риск, и доход никто не гарантирует. Я не рекомендую также торговать с «плечом» у брокеров, то есть на большую сумму, чем у меня есть. Например, я покупаю 10 акций, а брокер за те же деньги предлагает мне 100. Но потом я должен вернуть ему эти деньги. Если акции подрастут, можно получить прибыль. Но если вдруг они упадут, это обернется серьезным убытком.

Второй совет. Лучше покупать акции крупных компаний – меньше вероятность, что они разорятся. Рекомендуется брать бумаги с разных рынков – российского и зарубежных, а также акции компаний разных отраслей: нефть, металлургия, IT-компании, торговля, банки и другие. Одни компании или отрасли могут просесть, а другие, напротив, вырастут. Я стараюсь, чтобы у меня было не более 5% от общего портфеля на каждый вид бумаг. Лучше покупать акции компании, бизнес которых понятен. Есть куча показателей, которые позволяют оценить, как идут дела – в них можно потихоньку начать разбираться либо последовать советам опытных инвесторов.

Третий совет. Начинайте с небольших сумм. Инвесторы пишут о том, что мы буквально сидим на деньгах и не понимаем этого. Например, досталась по наследству квартира, она простаивает, а можно было бы эти средства инвестировать. Но это вовсе не значит, что надо продавать «лишнюю» квартиру и разом вкладывать все эти деньги в фондовый рынок. Так делать нельзя. Правильнее будет разбить большую сумму на равные части и инвестировать их постепенно, например, в течение года. Так меньше риск купить бумаги на их максимальной стоимости. Опытные инвесторы не советуют инвестировать крупные суммы, если у вас опыт инвестирования меньше 3-5 лет.