€ 80.12 0.42
Три человека скончались от коронавируса в Калужской области за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 264, сообщили KP40 в пятницу, 5 марта, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены также 95 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 30 315.
Выздоровели еще 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 28 035 калужан.
На лечении остаются 2016 человек.
По всей России за сутки выявлены 11 024 случая коронавируса. За весь период - 4 301 159. Выписан – 3 885 321. За последние сутки умерли 462 человека, за все время – 88 285.
Тем временем
«Клиника года – 2021» в Калужской области - начинаем голосование. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!