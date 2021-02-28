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В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 815, сообщили KP40 в воскресенье, 28 февраля, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 480 калужан.
Подтверждена одна новая смерть. В списке умерших теперь 258 человек.
На лечении остаются 2077 человек.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 420 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 177 (-3),
- Боровский район – 124 (-5),
- Малоярославецкий район – 118 (-5),
- Кировский район – 113 (-2),
- Козельский район – 109 (+6),
- Жуковский район – 87 (-2),
- Дзержинский район – 85 (-3),
- Людиновский район – 83 (+2),
- Думиничский район – 73 (-1),
- Бабынинский район – 72 (+1),
- Сухиничский район – 70 (+1),
- Тарусский район – 67 (+1),
- Перемышльский район – 58 (+3),
- Медынский район – 55 (+2),
- Юхновский район – 52 (+1),
- Жиздринский район – 50 (+1),
- Мещовский район – 42 (-2),
- Спас-Деменский район – 38 (-1),
- Мосальский район - 33 (+2),
- Ферзиковский район – 30 (-3),
- Хвастовичский район – 29 (-1),
- Износковский район – 27 (-2),
- Ульяновский район – 24 (-3),
- Куйбышевский район – 21 (-2)
- Барятинский район – 20 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 28 февраля 2021 года.
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