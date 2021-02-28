В 15 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 815, сообщили KP40 в воскресенье, 28 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 480 калужан.

Подтверждена одна новая смерть. В списке умерших теперь 258 человек.

На лечении остаются 2077 человек.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 420 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 177 (-3),

Боровский район – 124 (-5),

Малоярославецкий район – 118 (-5),

Кировский район – 113 (-2),

Козельский район – 109 (+6),

Жуковский район – 87 (-2),

Дзержинский район – 85 (-3),

Людиновский район – 83 (+2),

Думиничский район – 73 (-1),

Бабынинский район – 72 (+1),

Сухиничский район – 70 (+1),

Тарусский район – 67 (+1),

Перемышльский район – 58 (+3),

Медынский район – 55 (+2),

Юхновский район – 52 (+1),

Жиздринский район – 50 (+1),

Мещовский район – 42 (-2),

Спас-Деменский район – 38 (-1),

Мосальский район - 33 (+2),

Ферзиковский район – 30 (-3),

Хвастовичский район – 29 (-1),

Износковский район – 27 (-2),

Ульяновский район – 24 (-3),

Куйбышевский район – 21 (-2)

Барятинский район – 20 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 28 февраля 2021 года.

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