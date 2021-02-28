Один человек скончался от коронавируса в Калужской области 28 февраля

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 258, сообщили KP40 в воскресенье, 28 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено также 108 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 29 815.

Выздоровели еще 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 480 калужан.

На лечении остаются 2077 человек.

По всей России за сутки выявлены 11 359 случаев коронавируса. За весь период - 4 246 079. Выписаны – 3 811 797. За последние сутки умерли 379 человек, за все время – 86 122.

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