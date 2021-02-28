15-летняя калужанка прошла слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети»

15-летняя Евгения ГАЙДОВА из города Кондрово Дзержинского района Калужской области прошла слепые прослушивания на восьмом сезоне шоу «Голос. Дети». Передача вышла в эфире Первого канала.

Девушка исполнила песню Леона Расселла Song for You в обработке Сабины Мустаевой.

Евгения Гайдова во время выступления.

Группа поддержки девушки.

В самом конце выступления к ней повернулись все три наставника – Баста, Егор Крид и Светлана Лобода. После этого калужанка расплакалась на сцене.

Евгения продолжит участие в шоу. Она выбрала команду Егора Крида.

- Я вообще не ожидала, что ко мне повернутся, потому что это был последний момент песни, - рассказала после выступления девушка из Кондрово. - Я думала, что все, я не прошла. Я вижу, как загорается белая полоса Басты, потом Крида, потом Лободы, и у меня не выдержали эмоции вообще, совершенно. Это был самый счастливый момент в моей жизни.

По ее словам, она выбрала Крида, потому что является его большой фанаткой.

Реакция Басты.

В качестве наставника Евгения выбрала Егора Крида.