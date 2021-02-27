€ 80.12 0.42
В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области зарегистрировано 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 707, сообщили KP40 в субботу, 27 февраля, в федеральном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 117 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 362 калужанина.
Подтверждены две новые смерти. В списке умерших теперь 257 человек.
На лечении остаются 2088 человек.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 415 (+24 к предыдущему дню),
- Обнинск – 180 (-2),
- Боровский район – 129 (+2),
- Малоярославецкий район – 123 (-2),
- Кировский район – 115 (+4),
- Козельский район – 103 (+6),
- Жуковский район – 89 (+3),
- Дзержинский район – 88 (+3),
- Людиновский район – 81 (+2),
- Думиничский район – 74 (-3),
- Бабынинский район – 71 (+1),
- Сухиничский район – 69 (+1),
- Тарусский район – 66 (+1),
- Перемышльский район – 55 (-2),
- Медынский район – 53 (-3),
- Юхновский район – 51 (-3),
- Жиздринский район – 49 (-3),
- Мещовский район – 44 (-2),
- Спас-Деменский район – 39 (-3),
- Ферзиковский район – 33 (-5),
- Мосальский район - 31 (-6),
- Хвастовичский район – 30 (-5),
- Износковский район – 29 (-2),
- Ульяновский район – 27 (-2),
- Куйбышевский район – 23 (-3)
- Барятинский район – 21 (-3).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 27 февраля 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!