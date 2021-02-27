В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области зарегистрировано 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 29 707, сообщили KP40 в субботу, 27 февраля, в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 117 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 362 калужанина.

Подтверждены две новые смерти. В списке умерших теперь 257 человек.

На лечении остаются 2088 человек.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 415 (+24 к предыдущему дню),

Обнинск – 180 (-2),

Боровский район – 129 (+2),

Малоярославецкий район – 123 (-2),

Кировский район – 115 (+4),

Козельский район – 103 (+6),

Жуковский район – 89 (+3),

Дзержинский район – 88 (+3),

Людиновский район – 81 (+2),

Думиничский район – 74 (-3),

Бабынинский район – 71 (+1),

Сухиничский район – 69 (+1),

Тарусский район – 66 (+1),

Перемышльский район – 55 (-2),

Медынский район – 53 (-3),

Юхновский район – 51 (-3),

Жиздринский район – 49 (-3),

Мещовский район – 44 (-2),

Спас-Деменский район – 39 (-3),

Ферзиковский район – 33 (-5),

Мосальский район - 31 (-6),

Хвастовичский район – 30 (-5),

Износковский район – 29 (-2),

Ульяновский район – 27 (-2),

Куйбышевский район – 23 (-3)

Барятинский район – 21 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области 27 февраля 2021 года.

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