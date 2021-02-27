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В Калужской области два человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 257, сообщили KP40 в субботу, 27 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлено также 117 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 29 707.
Выздоровели еще 117 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 27 362 калужанина.
На лечении остаются 2088 человек.
По всей России за сутки выявлены 11 534 случая коронавируса. За весь период - 4 234 720. Выписаны – 3 799 406. За последние сутки умерли 439 человек, за все время – 85 743.
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