На окраине Калуги потренировались ликвидировать наводнение

В пятницу, 26 февраля, в районе гидротехнического сооружения на реке Городенка в поселке Грабцево состоялось учение по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По легенде - произошла авария на гидротехническом сооружении, сообщает городская управа Калуги.

Всего в данном мероприятии было задействовано 16 сотрудников МБУ «СМЭУ» и 8 единиц техники.

- Проведена оценка, как руководящим составом города, так и руководящим составом МЧС России по Калужской области, - сообщила заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА. - Дана положительная оценка действиям наших аварийно-спасательных формирований, который были направлены ликвидировать чрезвычайную ситуацию, возникшую на гидротехническом сооружении.

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