Из Калуги вывезено почти 10 тысяч кубометров снега

Как сообщает городская управа, в воскресенье, 21 февраля, коммунальные службы продолжили вывоз снега с улиц Калуги. Эта работа проводилась на улицах Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Кирова, Маршала Жукова, Болотникова, Фридриха Энгельса, Максима Горького, Фомушина.

А минувшей ночью были подметены тротуары и дороги первой и второй категории.

По данным управления городского хозяйства, всего было вывезено 9840 кубометров снега. Израсходовано 221 тонна пескосоляной смеси и 32 тонны реагента.

Сейчас на улицах Калуги работают 86 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Они очищают от снега пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и лестничные сходы. Продолжается вывоз снега на Московской, Глаголева, Набережной, Ленина, Кирова.

Ведутся работы на Грабцевском шоссе и дамбе Яченского водохранилища.