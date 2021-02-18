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В 16 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 18 февраля, зарегистрированы 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 611, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 140 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 296 калужан.
Зафиксировано четыре новые смерти. Скончались 59-летний житель Калуги, 63-летний пациент из Козельского района, 54-летний житель Бабынинского района и 68-летний человек из Мещовского района. В списке умерших теперь 244 калужанина.
На лечении остается 2071 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 390 (-17 к предыдущему дню),
- Обнинск – 199 (-3),
- Боровский район – 111 (-9),
- Кировский район – 109 (-3),
- Козельский район – 107 (-2),
- Малоярославецкий район – 101 (-4),
- Жуковский район – 93 (+1),
- Дзержинский район – 80 (-3),
- Думиничский район – 77 (+10),
- Людиновский район – 72 (+9),
- Бабынинский район – 70 (+2),
- Сухиничский район – 69 (-2),
- Тарусский район – 66 (+1),
- Перемышльский район – 62 (+1),
- Юхновский район – 57 (+2),
- Медынский район – 55 (+2),
- Жиздринский район – 51 (+1),
- Мещовский район – 46 (+1),
- Спас-Деменский район – 43 (+1),
- Ферзиковский район – 40 (+1),
- Мосальский район - 37 (+2),
- Хвастовичский район – 35 (+2),
- Износковский район – 31 (+1),
- Ульяновский район – 27 (0),
- Куйбышевский район – 25 (+1)
- Барятинский район – 18 (-1).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 18 февраля 2021 года.
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