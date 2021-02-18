В 16 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 18 февраля, зарегистрированы 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 611, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 140 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 296 калужан.

Зафиксировано четыре новые смерти. Скончались 59-летний житель Калуги, 63-летний пациент из Козельского района, 54-летний житель Бабынинского района и 68-летний человек из Мещовского района. В списке умерших теперь 244 калужанина.

На лечении остается 2071 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 390 (-17 к предыдущему дню),

Обнинск – 199 (-3),

Боровский район – 111 (-9),

Кировский район – 109 (-3),

Козельский район – 107 (-2),

Малоярославецкий район – 101 (-4),

Жуковский район – 93 (+1),

Дзержинский район – 80 (-3),

Думиничский район – 77 (+10),

Людиновский район – 72 (+9),

Бабынинский район – 70 (+2),

Сухиничский район – 69 (-2),

Тарусский район – 66 (+1),

Перемышльский район – 62 (+1),

Юхновский район – 57 (+2),

Медынский район – 55 (+2),

Жиздринский район – 51 (+1),

Мещовский район – 46 (+1),

Спас-Деменский район – 43 (+1),

Ферзиковский район – 40 (+1),

Мосальский район - 37 (+2),

Хвастовичский район – 35 (+2),

Износковский район – 31 (+1),

Ульяновский район – 27 (0),

Куйбышевский район – 25 (+1)

Барятинский район – 18 (-1).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 18 февраля 2021 года.

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