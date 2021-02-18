€ 80.12 0.42
В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 244, сообщили KP40 в четверг, 18 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлено также 138 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 28 611.
Выздоровели еще 140 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 296 калужан.
На лечении остается 2071 человек.
По всей России за сутки выявлены 13 447 случаев коронавируса. За весь период - 4 125 598. Выписан – 3 661 312. За последние сутки умерли 480 человек, за все время – 81 926.
UPD. Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области.
Тем временем
Губернатор Калужской области спрогнозировал сроки отмены масочного режима. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!