Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии в четверг, 18 февраля, достигло 244.

В региональном оперативном штабе рассказали, что скончались 59-летний житель Калуги, 63-летний пациент из Козельского района, 54-летний житель Бабынинского района и 68-летний человек из Мещовского района.

Выявлено также 138 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 28 611.

Выздоровели еще 140 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 296 калужан.

На лечении остается 2071 человек.

Тем временем

Губернатор Калужской области спрогнозировал сроки отмены масочного режима. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.