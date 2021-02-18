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Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии в четверг, 18 февраля, достигло 244.
В региональном оперативном штабе рассказали, что скончались 59-летний житель Калуги, 63-летний пациент из Козельского района, 54-летний житель Бабынинского района и 68-летний человек из Мещовского района.
Выявлено также 138 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 28 611.
Выздоровели еще 140 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 26 296 калужан.
На лечении остается 2071 человек.
Тем временем
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