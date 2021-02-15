В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 15 февраля, зарегистрированы 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 190, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 25 885 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 240 калужан.

На лечении остаются 2065 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в семи - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 412 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 192 (+2),

Боровский район – 115 (+3),

Козельский район – 111 (+2),

Кировский район – 109 (+3),

Малоярославецкий район – 95 (-2),

Жуковский район – 93 (+3),

Людиновский район – 84 (-4),

Дзержинский район – 80 (-2),

Сухиничский район – 74 (-3),

Бабынинский район – 71 (-3),

Тарусский район – 67 (-3),

Думиничский район – 64 (+1),

Перемышльский район – 60 (+2),

Юхновский район – 58 (+4),

Медынский район – 53 (+4),

Жиздринский район – 50 (+7),

Мещовский район – 43 (+3),

Спас-Деменский район – 38 (+1),

Ферзиковский район – 36 (+1),

Мосальский район - 32 (-1),

Износковский район – 29 (+3),

Хвастовичский район – 27 (+4),

Ульяновский район – 25 (+3),

Куйбышевский район – 24 (+3)

Барятинский район – 23 (+3).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 февраля 2021 года.

Тем временем

В четырех районах Калужской области остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Подробности.

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