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В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.02.2021 16:20 0 602
В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 15 февраля, зарегистрированы 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 190, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 25 885 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 240 калужан.

На лечении остаются 2065 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в семи - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 412 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 192 (+2),
  • Боровский район – 115 (+3),
  • Козельский район – 111 (+2),
  • Кировский район – 109 (+3),
  • Малоярославецкий район – 95 (-2),
  • Жуковский район – 93 (+3),
  • Людиновский район – 84 (-4),
  • Дзержинский район – 80 (-2),
  • Сухиничский район – 74 (-3),
  • Бабынинский район – 71 (-3),
  • Тарусский район – 67 (-3),
  • Думиничский район – 64 (+1),
  • Перемышльский район – 60 (+2),
  • Юхновский район – 58 (+4),
  • Медынский район – 53 (+4),
  • Жиздринский район – 50 (+7),
  • Мещовский район – 43 (+3),
  • Спас-Деменский район – 38 (+1),
  • Ферзиковский район – 36 (+1),
  • Мосальский район - 32 (-1),
  • Износковский район – 29 (+3),
  • Хвастовичский район – 27 (+4),
  • Ульяновский район – 25 (+3),
  • Куйбышевский район – 24 (+3)
  • Барятинский район – 23 (+3).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 февраля 2021 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 февраля 2021 года.

Тем временем

 В четырех районах Калужской области остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.02.2021 16:20 0 602
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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