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В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 15 февраля, зарегистрированы 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 190, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 25 885 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 240 калужан.
На лечении остаются 2065 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в семи - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 412 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 192 (+2),
- Боровский район – 115 (+3),
- Козельский район – 111 (+2),
- Кировский район – 109 (+3),
- Малоярославецкий район – 95 (-2),
- Жуковский район – 93 (+3),
- Людиновский район – 84 (-4),
- Дзержинский район – 80 (-2),
- Сухиничский район – 74 (-3),
- Бабынинский район – 71 (-3),
- Тарусский район – 67 (-3),
- Думиничский район – 64 (+1),
- Перемышльский район – 60 (+2),
- Юхновский район – 58 (+4),
- Медынский район – 53 (+4),
- Жиздринский район – 50 (+7),
- Мещовский район – 43 (+3),
- Спас-Деменский район – 38 (+1),
- Ферзиковский район – 36 (+1),
- Мосальский район - 32 (-1),
- Износковский район – 29 (+3),
- Хвастовичский район – 27 (+4),
- Ульяновский район – 25 (+3),
- Куйбышевский район – 24 (+3)
- Барятинский район – 23 (+3).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 февраля 2021 года.
Тем временем
В четырех районах Калужской области остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Подробности.
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