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В четырех районах Калужской области остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.02.2021 11:21 1 570
В четырех районах Калужской области остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ

За неделю, с 8 по 14 февраля, в Калужской области зарегистрирован 7941 случай ОРВИ. Это на 0,4% меньше, чем за предыдущей период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Превышения средних многолетних значений заболеваемости не отмечено ни в одной из возрастных групп населения, - подчеркнули в ведомстве.

При этом нестабильная эпидемиологическая обстановка и превышение средних многолетних значений по ОРВИ отмечены в четырех районах: Жиздринском, Козельском, Куйбышевском и Хвастовичском.

В Калуге заболеваемость за неделю выросла на 4% - с 5047 до 5250 случаев. Повышенная активность ОРВИ отмечена в возрастных группах 0-2 года и 15 лет и старше, где превышения средних многолетних показателей составило 27,7% и 35,3% соответственно.

В больницы области с ОРВИ госпитализировали за неделю 30 человек.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ карантин был объявлен в десяти классах четырех средних школ: лицей №36 и школа №45 в Калуге, школа №2 в Воротынске и школа №3 в Людиново.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.02.2021 11:21 1 570
Тэги: общество статистика здравоохранение
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