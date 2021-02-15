В четырех районах Калужской области остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ

За неделю, с 8 по 14 февраля, в Калужской области зарегистрирован 7941 случай ОРВИ. Это на 0,4% меньше, чем за предыдущей период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Превышения средних многолетних значений заболеваемости не отмечено ни в одной из возрастных групп населения, - подчеркнули в ведомстве.

При этом нестабильная эпидемиологическая обстановка и превышение средних многолетних значений по ОРВИ отмечены в четырех районах: Жиздринском, Козельском, Куйбышевском и Хвастовичском.

В Калуге заболеваемость за неделю выросла на 4% - с 5047 до 5250 случаев. Повышенная активность ОРВИ отмечена в возрастных группах 0-2 года и 15 лет и старше, где превышения средних многолетних показателей составило 27,7% и 35,3% соответственно.

В больницы области с ОРВИ госпитализировали за неделю 30 человек.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ карантин был объявлен в десяти классах четырех средних школ: лицей №36 и школа №45 в Калуге, школа №2 в Воротынске и школа №3 в Людиново.

Тем временем

Как за выходные поменялась ситуация с коронавирусом в Калужской области. Подробности.