В Калужской области за сутки 139 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 139 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в понедельник, 15 февраля, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 28 190.

Выздоровел еще 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 25 885 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 240 человек.

На лечении остаются 2065 человек.

По всей России за сутки выявлены 14 207 случаев коронавируса. За весь период - 4 086 090. Выписаны – 3 607 036. За последние сутки умерли 394 человека, за все время – 80 520.

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