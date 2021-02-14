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Число заболевших коронавирусом в Калужской области по состоянию на 14 февраля превысило 28 000
В Калужской области в воскресенье, 14 февраля, зарегистрирован 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 050, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 129 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 784 калужанина.
Зафиксирована одна смерть. Скончался житель Боровского района 1961 года рождения. В списке умерших теперь 240 калужан.
На лечении остаются 2027 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В Калуге и Обнинске, а также в 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 13 - выросло. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 408 (-6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 190 (-10),
- Боровский район – 112 (-6),
- Козельский район – 109 (-6),
- Кировский район – 106 (-4),
- Малоярославецкий район – 97 (-2),
- Жуковский район – 90 (-3),
- Людиновский район – 88 (-2),
- Дзержинский район – 82 (+4),
- Сухиничский район – 77 (+2),
- Бабынинский район – 74 (+6),
- Тарусский район – 70 (+7),
- Думиничский район – 63 (+8),
- Перемышльский район – 58 (+8),
- Юхновский район – 54(+6),
- Медынский район – 49 (+5),
- Жиздринский район – 43 (+3),
- Мещовский район – 40 (+4),
- Спас-Деменский район – 37 (+2),
- Ферзиковский район – 35 (+3),
- Мосальский район - 33 (+2),
- Износковский район – 26 (-2),
- Хвастовичский район – 23 (-3),
- Ульяновский район – 22 (-2),
- Куйбышевский район – 21 (-2)
- Барятинский район – 20 (-1).
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