Число заболевших коронавирусом в Калужской области по состоянию на 14 февраля превысило 28 000

В Калужской области в воскресенье, 14 февраля, зарегистрирован 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 28 050, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 129 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 784 калужанина.

Зафиксирована одна смерть. Скончался житель Боровского района 1961 года рождения. В списке умерших теперь 240 калужан.

На лечении остаются 2027 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В Калуге и Обнинске, а также в 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 13 - выросло. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: