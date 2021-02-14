Под завалами в Людиново найден второй погибший

Как мы уже писали, в субботу, 13 февраля, в Людиново произошла трагедия. В австосервисе под тяжестью снега обвалилась крыша и накрыла двух находившихся там человек – владельца здания и его и сына.

Днем спасатели откопали тело 60-летнего владельца, а вот его сына искали до позднего вечера и обнаружили только около 23:00, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.